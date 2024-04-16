14 يونيو أخر فرصة لطعن سائق أوبر المتهم بالتسبب فى وفاة حبيبة الشماع على سجنه

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع كلمة النهاية فى محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع، والمعروفة بـ"فتاة الشروق"، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته.

ويتبقي فرصة أمام المتهم للطعن علي الحكم خلال 60 يوما من صدوره، ويعتبر يوم 14 يونيو هو أخر يوم للطعن علي الحكم، ويكون الطعن من خلال دفاع المتهم أو من خلال المتهم في محبسه، ويقوم الدفاع باعداد مذكرة طعن فيها أسباب بعد حصوله علي نسخة من حيثيات الحكم.

وخلال النقاط التالية نعرض الدعوى فى عدة نقاط منها..

- الواقعة حدثت يوم 21 فبراير 2024، بعد قفز المجنى عليها من السيارة التى يقودها المتهم.

- المجنى عليها قالت لشاهد الواقعة قبل دخولها فى غيبوبة "أوبر كان بيخطفنى وانا نطيت من العربية".

- المجنى عليها دخلت فى غيبوبة وصعدت روحها إلى بارئها بعد الحادث بـ 20 يوما.

- أحيل المتهم للجنايات بتهم الشروع فى الخطف والقيادة تحت تأثير المخدر وتعاطى المواد المخدرة.

- نظرت الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاطف رزق.

- خلال المحاكمة أنكر المتهم الاتهامات ووجه حديثه للمحكمة: "والله العظيم ما حصل أنا مستعد أعمل البشعة عشان تظهر براءتي".

- النيابة لسائق أوبر للمتهم: "روح حبيبة ستطاردك طيلة حياتك".

- الجنايات عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته.

