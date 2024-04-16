اليوم السابع
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‫سفير سيراليون يزور محطة بحوث سخا بكفر الشيخ

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:07 ص
‫سفير سيراليون يزور محطة بحوث سخا بكفر الشيخ وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قام صادق سيلا سفير دولة سيراليون فى مصر بزيارة تفقدية للبرامج البحثية المختلفة بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية، تأكيدًا للدور الريادي الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية في تطوير القطاع الزراعي المصري وفي إطار التعاون المشترك بين الدول العربية والافريقية الشقيقة.

وخلال هذة الزيارة تفقد سفير سيراليون يرافقة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية البرامج البحثية بمحطة سخا منهم برنامج بحوث الذرة والقمح والبصل والارز.

كما زار مركز ميكنة الأرز بميت الديبة بحضور الدكتور محمد عطوة مدير المحطة البحثية ورؤساء البرامج البحثية ووكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية .

وفي ختام الزيارة أعرب سفير سيراليون عن سعادته البالغة عما شاهدوه من تطور البحث العلمي التطبيقي في مجال الحاصلات الزراعية لمصر .

كما تطلع الي اقامة بلادة المزيد من التعاون المصري السيراليوني في هذا المجال والاستفادة من الخبرات المصرية.

 







وزارة الزراعة

محطة سخا

سيراليون

كفر الشيخ



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