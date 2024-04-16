وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة مفاجئة بمساجد الرمل والمنتزة

الإسكندرية - أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية، بجولة مفاجئة بمساجد إدارتى الرمل والمنتزة، وذلك ضمن جولاته المرورية على مقر الإدارات الفرعية والتى ابتدأها عقب عيد الفطر المبارك.

ووجه ببذل مزيد من الجهد في مختلف المجالات الإدارية والدعوية لمزيد من النجاح والتقدم.



يذكر أن الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، قام بجولة مرورية مفاجئة على مقر إدارتي العامرية أول وثان خلال اول يوم عمل بعد العودة من اجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة سير العمل بالإداريين وانضباط العاملين بهما.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية خلال جولته على ضرورة تحري الدقة واعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات في تحرير المستندات وخاصة المالية منها للحفاظ على المال العام وحقوق الغير، كما شدد على ضرورة انجاز ما يطلب من مواد تطلبها الوزارة دون تأخير او تقصير إو إهمال في أي جانب من الجوانب لان اي تقصير او إهمال سيقابل بكل حزم وشدة.



كما وجه على مفتشي الدعوة بالإدارتين إلى ضرورة المتابعة الميدانية والعودة لتكثيف الأنشطة الثقافية والتوعوية والقرآنية التى كانت سببا لجذب قلوب المترددين على المساجد وسط أجواء إيمانية أشاد بها جماهير المساجد وقدم الشكر لجميع العاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية لما بذلوه من جهد ملموس خلال شهر رمضان المبارك مما جعل للمساجد في هذا الشهر مذاقا غير مسبوق استشعره الجميع مؤكدا أنه لا مجال لمقصر أو متهاون أو كسول.



