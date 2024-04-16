وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد البرنامج التدريبى التكاملى لشيوخ المعاهد

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، فعاليات البرنامج التدريبي التكاملي لشيوخ المعاهد بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والذي انطلقت المجموعة الثانية له اليوم الثلاثاء وينتهي الخميس 18/ 4/ 2024م.

يهدف البرنامج إلى تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية لجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية، وتنمية مهارات شيوخ المعاهد في مختلف المهام المكلف بها منها: (القانونية، والإدارية، والمالية، والتربوية، وشئون الطلاب، وأعمال الجودة)، حيث تركز الدورة على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، وذلك لتلبية الاحتياجات الحقيقية للسادة شيوخ المعاهد.

يأتي هذا البرنامج ضمن أهداف قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، للارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، ويُشرف على البرنامج الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، ويتابع تنفيذ البرنامج في مختلف المناطق الأزهرية، الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد.



