وصول 201 شاحنة مساعدات ومواد إغاثية من مصر لقطاع غزة

رفح - محمد حسين

وصل قطاع غزة 201 شاحنة تنقل مؤن غذائية وإغاثية ومساعدات إنسانية، تحركت من الجانب المصرى، عبر معبر رفح وتم إدخالها للجانب الفلسطيني.

ويقوم الهلال الأحمر المصري بتسيير شاحنات المساعدات بعد تجهيزها وإدخالها من بوابة معبر رفح للأراضي الفلسطينية لتأخذ مسارها إلى قطاع غزة وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت بيانات حركة معبر رفح، أنه وصل من الجانب المصري لغزة عن طريق معبر رفح 27 شاحنة، بينها محروقات 7 شاحنات، و 4 غاز، 2 سولار، 1بنزين، ومساعدات 20 شاحنة، بينها 8 مواد غذائية، 8 بطانيات، 3 طحين، 1 خيام.

وتم عن طريق معبر كرم أبوسالم، دخول 174 شاحنة ، وهي مساعدات 170 شاحنة، بينها 57 طحين، 72 مواد غذائية، 2 مواد تنظيف،1 ملابس،21 بطانيات، 4 ادويه، 7 سيرج، 1 العاب اطفال،1 بامبرز،1 حصائر، 2 عدس، و1 براميل سولار للمستشفى الإماراتي، وشاحنات قطاع خاص 4 وهي 2 سيرج، 1 صلصه، 1 بامبرز.

كما شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم، دخول اعداد من المسافرين والجرحى، وأوضحت بيانات حركة المعبر الساعات الماضية انه يجري استقبال أعداد من المسافرين، و41 جريح ومريض مع مرافقيهم ومصريين واجانب عائدين من غزة.

واستقبل مطار العريش الجوي بشمال سيناء خلال الساعات الماضية طائرة مساعدات لغزة قادمة من الإمارات تنقل 26.5طنًا من المساعدات الغذائية والاغاثية،وتشير بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والوفود لغزة انه تم منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي وصول 750 طائرة حملت أكثر من 17 ألف طن، بينها 610 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

ويتسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات، ويعيد نقلها تباعا لغزة علي شاحنات، عن طريق معبر رفح ويتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.