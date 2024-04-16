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وصول 16 شهيدا مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط غزة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 05:31 م
وصول 16 شهيدا مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط غزة الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مصادر طبية فلسطينية أكدت وصول 16 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف القيادي في حزب الله إسماعيل يوسف باز قائد منطقة الشاطئ بغارة على منطقة عين بعال اللبنانية بطائرة مسيرة، وفق بيان لجيش الاحتلال اليوم الثلاثاء.

وزعم جيش الاحتلال قائلا: "شغل إسماعيل منصب مسؤول كبير ومخضرم في الجناح العسكري لحزب الله في عدة مناصب، رتبته الحالية تعادل رتبة عميد".

وأضاف: "كجزء من منصبه، شارك في الترويج والتخطيط لإطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه دولة إسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان".







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