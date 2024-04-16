وزارة الرى: إزالة مبنى مخالف على النيل فى جزيرة المنتصر بسوهاج

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية، إزالة مبنى مخالف من البلوك والاسمنت بجزيرة المنتصر بمحافظة سوهاج بالتنسيق بين الإدارة المركزية لحماية نيل الوجه القبلى واجهزة المحليات.

وأضافت الوزارة أنها تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية .

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري قد وجه أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه بضرورة المراقبة المستمرة لجسور المجرى و رصد كافة المخالفات الواقعة عليها والتأكيد علي إزالتها فى المهد قبل تفاقمها .

وتواصل الوزارة مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة 82043 حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" .

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة ، حيث تهدف إزالة التعديات للحفاظ على القطاع المائى لمجرى النهر وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق .