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مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجيزة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:56 ص
مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجيزة.. إنفوجراف مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى
كتبت - مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، إذ تبدأ الامتحانات يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو، وذلك على النحو التالي:

-الصفين الرابع والخامس الابتدائي من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

-الصف السادس الابتدائي من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 16/5/2024.

-الصف الأول الإعدادي من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

-الصف الثانى الإعدادى من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 16/5/2024.

-الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 18/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.

-الصف الأول الثانوي (للصم وضعاف السمع) من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

-الصف الثاني الثانوي (للصم وضعاف السمع) من يوم الخميس الموافق 16/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.

-الصف الأول الثانوي (للمكفوفين) من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2024.

-الصف الثاني الثانوي (للمكفوفين) من يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 إلى يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024.

-الصف الأول الثانوى (العام) من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 22/5/2024.

-الصف الثانى الثانوى (العام) من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.

-صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى
مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى


 







مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجيزة

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