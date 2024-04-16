منسق الشؤون الخارجية بـالاتحاد الأوروبي: سنبدأ العمل على توسيع العقوبات ضد إيران

كتب محمد شرقاوى

قال منسق الشؤون الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيبدأ العمل على توسيع العقوبات على إيران، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يكثف الضغوط على إسرائيل لتحسين وصول عمال الإغاثة والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، خاصة بعد مقتل سبعة أشخاص يعملون في وكالة الأغذية "وورلد سنترال كيتشن" في مارس.

وأصبحت مسئولة المساعدات الأمريكية، سامانثا باور، الأسبوع الماضي أول مسئولة في البلاد تؤكد أن المجاعة بدأت تترسخ في المنطقة. وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، جرت مناقشات حول شرعية مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في ظل الظروف السائدة في غزة.

ورداً على ذلك، وعدت إسرائيل "بإغراق" غزة بالمساعدات، وتحسين التنسيق مع العاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من توصيل المساعدات دون التعرض لخطر التعرض للهجوم، وفتح المعابر مباشرة إلى شمال غزة حيث تبلغ المجاعة أقصى حد، والسماح بوصول الغذاء عبر ميناء أشدود.