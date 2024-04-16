ممثلو إسرائيل فى معرض بينالى فينيسيا يرفضون فتح الجناح احتجاجا على حرب غزة

وكالات

رفض ممثلو إسرائيل في معرض بينالي فينيسيا الدولي للفنون، فتح أبواب الجناح الإسرائيلي الثلاثاء، احتجاجاً على استمرار الحرب في غزة، ورهنوا فتحه أمام الزوّار بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

ومنذ فبراير الماضي، يضغط آلاف النشطاء المؤيدين لفلسطين، لمنع البينالي وهو أحد أرفع معارض الفنون في العالم لحظر إسرائيل، نظراً لسلوكها في الحرب في غزة ولكن دون جدوى.

لكن يوم الثلاثاء، وجدت وسائل الإعلام التي كانت ستلقي نظرة استباقية على الأجنحة المشاركة، جناح إسرائيل مغلقاً، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ووضع المقيّمون على الجناح لافتة تقول، الفنانون والقيّمون على الجناح الإسرائيلي، سيفتحون أبوابه حين يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين.

وقالت روث باتير، الفنانة التي اختيرت لتمثيل إسرائيل في دورة البينالي عن إغلاق الجناح، أكره هذا الإغلاق، ولكن أظن أنه أمر مهم.

وأضافت فيما يعتبر البينالي فرصة كبيرة للفنانين الشباب، إلا أن الوضع في غزة أكبر مني بكثير، وإغلاق الجناح هو الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله.