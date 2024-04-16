اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:24 م
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مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الثامن فى الطالبية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:33 م
مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الثامن فى الطالبية سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت فتاة مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الثامن في الطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الضحية اختل توازنها وسقطت لتلقى مصرعها، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الثامن في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن فتاة اختل توازنها وسقطت من نافذة الشقة لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







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