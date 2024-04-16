مستشار الأمن القومى الأمريكى يؤجل زيارته للهند بسبب التوترات بالشرق الأوسط

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الهند، اليوم الثلاثاء، تأجيل الزيارة التى كان من المقرر أن يقوم بها مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان للهند، خلال الأسبوع الحالى، وذلك بسبب التوترات الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في تصريحات صحفية أدلى بها فيما يتعلق بهذا الشأن، إنه نظراً للأحداث الجارية في الشرق الأوسط، قرر مستشار الأمن القومي سوليفان تأجيل زيارته للهند خلال الأسبوع الحالي، ولكنه يتطلع للقيام بهذه الزيارة في أقرب وقت ممكن؛ لبحث المبادرة الخاصة بإجراء مراجعة سنوية لموضوع التكنولوجيا الناشئة".

وأضاف المتحدث أن مستشار الأمن القومي الأمريكي ملتزم شخصيًا بالعمل، من أجل تعزيز شراكتنا العميقة مع الهند في مجالات متعددة.

وأشار إلى أن هذه تعد المرة الثانية التي يضطر فيها مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى تأجيل زيارته للهند، حيث كان من المعتزم أصلا أن يزورها خلال شهر فبراير الماضي، ولكنه اضطر إلى تأجيلها؛ بسبب الأزمة العالمية في أوكرانيا وتوتر الوضع في منطقة غرب آسيا.

من ناحية أخرى قال المتحدث، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع أيضا لحضور الاجتماع القادم زعماء دول التحالف الأمني الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، مضيفا "إننا سنواصل بذل جهودنا مع الهند من أجل تحقيق نتائج تعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والهندي، وسنواصل جهودنا أيضا مع شركائنا من أجل دعم رؤيتنا المشتركة لجعل منطقة الاندو باسيفيك منطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة".