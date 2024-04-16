مرسى مطروح تعلن عن كشوف قبول طلبات التصالح ومعاينات ملفات التقنين

مطروح – حسن مشالي

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مطروح، عن كشوفات الأسماء التي تم قبول طلبات أصحابها في التصالح علي مخالفات البناء، بعد مراجعة الملفات المقدمة بطلبات التصالح، من خلال لجنة الفحص المشكلة بمجلس المدينة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة إنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين المقدمة .

وقال رئيس مدينة مطروح، أن مراجعة ملفات التصالح علي مخالفات البناء تتم بشكل دوري، والتي أسفرت عن أسماء المقبولين، لسرعة سداد المستحقات المطلوبة، لاستخراج نموذج 10، قبل إصدار اللائحة الجديدة لقانون التصالح وتقدم المواطنين له .

وأشار "جاب الله" إلي الإعلان عن كشوفات الطلبات المرفوضة وأخرى تحتاج الي الاستيفاءات لبعض الملاحظات بملفات التصالح علي مخالفات البناء، وطالب المتقدمين بالتوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لاستيفاء المستندات، ومن بينها سند ملكية، إثبات تاريخ المخالفة، وتوفير خرائط مساحية، واحداثيات، وعدم دفع أقساط للتصالح، والتأخر في استيفاء الرسوم هندسية، وإثبات تاريخ .

وأوضح رئيس المدينة، أن إدارة الأملاك بمجلس المدينة، قامت خلال الفترة الماضية، بمراجعة ملفات التقنين التي تقع فى نطاق مناطق عزبة الحاج علي، وطريق السلوم، وعلم الروم، ومينا حشيش، والكيلو 4، والكيلو و5، والكيلو 7، والكيلو 8 شرق المدينة، والإمام مالك ، وتم الاعلان عن الكشوف على الصفحة الرسمية للمجلس، لإجراء معاينات للمتقدمين .

كما أعلنت الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، عن قرارات إيقاف اعمال مباني مخالفة وازالات لمباني لم يتم الوصول إليهم من خلال قسم الشرطة او الخطابات البريدية، وعليهم التوجه لمجلس المدينة، بالإضافة إلى تكليف إدارة الأملاك بالإعلان عن المعاينات، من خلال إعداد كشوفات بإدارة الأملاك بمجلس المدينة تشمل اسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها، ويتم نشر الكشوف بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، عبر لوحة الاعلانات والصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين الواردة أسمائهم بالكشوف المعلنة، سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح، لسداد المستحقات المطلوبة عن طلبات التصالح التي تم قبولها، لاستخراج نموذج 10 قبل الإعلان عن التصالح الجديد باللائحة الجديدة.