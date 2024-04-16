محافظ كفر الشيخ: إزالة 9 تعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بمدينة بيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين قوات الأمن وكافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة كفر الشيخ، لتنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات لإزالة التعديات، مشيرًا إلى حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وجارى التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة جميع التعديات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإزالة التعديات، مؤكداً أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في الحملة الموسعة التي شنتها لإزالة التعديات بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بمشاركة قوات الأمن ونواب رئيس المدينة، وأسفرت عن إزالة 9 تعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف والتي تعدي أصحابها بنطاق مدينة بيلا.



إزالة تعديات ببيلا



إزالة تعديات على أملاك الدولة ببيلا