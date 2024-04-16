محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس "القومية لمياه الشرب" موقف المشروعات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، اللواء مهندس إيهاب خض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى تم نهوها والجارى تنفيذها والمقرر افتتاحها رئاسياً ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ (برك الأكسدة) طاقة 7500م3/ يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ طاقة 30,000 متر3/يوم، وكذلك المأخذ البحري المغذي لمحطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ.

حضر اللقاء المهندس حمادة ناصررئيس جهاز مشروعات محافظة جنوب سيناء بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء

كما عقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، اللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم ، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ للمحليات، ومدير عام الاسكان، ورئيس قطاع مياه الشرب، والطب البيطري، والشئون المالية، والابنية التعليمية، والمعنيين.

تناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية الهامة، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة والشركات المنفذة وذلك خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وجاءت المشروعات كالتالي: مبنى الرصد الامني، مضمار الهجن، قرية التراث البدوي، المستفي البيطري، بحيرات الاكسدة، نقطة ماهدة الطيور، الحديقة المركزية، مبنى مجلس المدينة الجديد

