محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى ببورفؤاد للتأكد من مستوى الخدمات

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجى المتطور بمدينة بورفؤاد لمتابعة سير العمل بالمركز، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد .

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وكذلك التأكد من موقف العمل في عدد من الملفات، وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز.

وحرص محافظ بورسعيد، خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع اشادته بمستوى الخدمات وتطورها، مؤكدا بأن الهدف الأساسى من تطوير مراكز التطوير التكنولوجى بالأحياء وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها فى أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة.

وشملت الجولة، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مركز اصدار تراخيص المحال بمدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، بعد إنشاء المركز الجديد على أحدث طراز.

واستمع محافظ بورسعيد لآراء المواطنين في المركز الجديد، مشددا على كافة العاملين بالمركز أهمية تنفيذ الأعمال بأعلى دقة وكفاءة وشفافية وحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في المقام الأول.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين فضلا عن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.



محافظ بورسعيد أثناء تفقده المركز التكنولوجى ببورفؤاد



محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى ببورفؤاد