محافظ الفيوم: تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق ضمن "حياة كريمة"

الفيوم - رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ عدد 10 مشروعات لرصف الطرق "خارجية وداخلية" تخدم أهالي قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياة كريمة" ، منهم عدد 5 طرق بقرى مركز إطسا، ومثلها بقرى مركز يوسف الصديق، في إطار حرص الدولة المصرية لتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المركبات، وتيسيراً على المواطنين في تنقلاتهم.

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروعات الطرق بمبادرة "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها الآن بقرى مركزى إطسا هى، "طريق إطسا / دائري الفيوم" بطول ٤كم، وطريق "داخلي الغرق قبلي" بطول 3كم، وطريق داخلي "تادرس / القاسمية" بطول 1كم، كما بلغت أعمال تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بقرية قلهانة بإجمالي طول 3.2كم، وأعمال تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بمنشية ربيع بقرية قلهانة بإجمالي طول 5كم.

وأضاف "الأنصاري"، أن أعمال الرصف وتمهيد الطرق بقرى مركز يوسف الصديق ضمن مبادرة "حياة كريمة" شملت رصف طريق "المسلات / شكشوك" ، وطريق الريان / قارون، وطريق قليون / مدينة ماضي، ورصف الطريق الداخلي بقرية قصر الجبالي، ورصف الطريق الداخلي لقرية قارون، مؤكداً علي التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإنتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت، وخلال جدول زمنى محدد.



رصف الطرق بالفيوم



رصف الطرق بالفيوم



رصف الطرق بالفيوم



رصف الطرق بالفيوم