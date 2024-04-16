اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسر جولدن جايت فى سان فرانسيسكو.. فيديو

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 07:24 ص
مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسر جولدن جايت فى سان فرانسيسكو.. فيديو جسر جولدن جايت
وكالات

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أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين جسر جولدن جايت الذي يعتبر أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو، مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر على قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.

وبحسب موقع الحرة، منع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من هذه المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا، رافعين لافتة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تنظم مظاهرات بين فترة وأخرى في الولايات المتحدة مطالبين بوقف إطلاق النار بعد عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة أسفرت عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات القطاع الصحية.

وكانت الحرب اندلعت عندما شن مسلحو حركة حماس هجمات على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.







جسر جولدن جايت

سان فرانسيسكو

غزة

اسرائيل

فلسطين




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