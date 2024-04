مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسر جولدن جايت فى سان فرانسيسكو.. فيديو

أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين جسر جولدن جايت الذي يعتبر أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو، مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر على قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.

Protesters with a banner that read “Stop the world for Gaza” blocked traffic Monday morning in the southbound lane of the Golden Gate Bridge in San Francisco, shutting down the bridge in both directions. pic.twitter.com/xp5iYdh9ta