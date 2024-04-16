كوريا الجنوبية تقدم مساعدة إنسانية بـ12 مليون دولار للسودان والدول المجاورة

سول (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن سول ستقدم مساعدة إنسانية بقيمة 12 مليون دولار أمريكى للسودان والدول المجاورة التى تعانى من صراع مستمر منذ عام بين الفصائل العسكرية المتنافسة.

وأوضحت الوزراة في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن السفير الكوري الجنوبي لدى فرنسا تشوي جيه-تشول، أعلن الخطة خلال مؤتمر إنساني دولي فى باريس، معربا عن مخاوفه من تدهور الوضع في الخرطوم.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الكورية ستواصل الانضمام إلى الجهود الدولية لمساعدة الدول التي تعاني من الأزمة الإنسانية المستمرة كعضو مسؤول في المجتمع الدولي وعضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025.

يذكر أن المؤتمر الإنسانى الدولى للسودان والدول المجاورة، الذي نظمته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، جمع وزراء وممثلي 58 دولة لدعوة الأطراف المتحاربة إلى وضع حد للأعمال العدائية، بعد عام من اندلاع الصراع السوداني.