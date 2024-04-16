كندا تدين الهجمات الإجرامية للمستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

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أدانت الحكومة الكندية أعمال العنف الإجرامية التي تقوم بها مجموعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعت الحكومة الكندية في منشور عبر منصة إكس، إسرائيل إلى حماية جميع المدنيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.

وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى وبلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين على الأقل، وإحراق منازل وسيارات وممتلكات.

وتسببت الأعمال الإجرامية للمستوطنين في مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين.

ورفعت أعمال العنف الأخيرة عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين المسلحين منذ يوم الجمعة الماضي إلى ثمانية، وذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات الفلسطينية عن زيادة هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية.