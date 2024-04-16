فرق إرشادية بمديرية الزراعة ببنى سويف تجوب قرى المحافظة

بنى سويف هانى فتحى

نفذ الفريق الإرشادي الريفي بمديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف عدد من الأنشطة الإرشادية بمركز الفشن حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولى العنب والبرسيم والانتاج الحيوانى فى قرية صفط العرفا.

يأتي ذلك استمرارا لأنشطة وفعاليات الفرق الإرشادية الريفية التى نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات تحت رعاية وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

تم فحص النباتات والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه ؛ وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة للرى، وكذا المكافحة المتكاملة والآفات والحشائش وإستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على إستفساراتهم من الخبراء المشاركين فى الفريق .