عشرات الشهداء والجرحى وسط استمرار القصف لقطاع غزة لليوم الـ193

غزة (أ ش أ)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على أنحاء متفرقة فى قطاع غزة، فى اليوم الـ193 من حربه المستمرة منذ طوفان الأقصى فى السابع من شهر أكتوبر الماضى.

وقصف طائرات الاحتلال الحربية مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال القطاع، ما تسبب في دمار هائل في المنازل المجاورة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى لم يتم إحصاء عددهم على نحو دقيق حتى الآن.

ووسط القطاع، تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف على مخيم النصيرات لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى وقوع خمس إصابات على الأقل، وأضرار كبيرة في الممتلكات. وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في المغراقة ومدينة الزهراء المجاورة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القذائف في المنطقة الغربية بدير البلح.

وفي بيت حانون، شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان، بعد التنكيل بهم، وفقًا لشهادات ذويهم، وأجبرت النساء والأطفال على الخروج من مدرستي إيواء، ومغادرة البلدة، وسط إطلاق قذائف مدفعية اتجاههم.

وفي خان يونس جنوبًا، قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء، خاصة في المناطق الشرقية، وهي عبسان، وبني سهيلا، وخزاعة، وسط دمار كبير في الممتلكات، والبنى التحتية، المدمرة بالكامل.

وقال سكان من القطاع إن الشيخ عيسى مقداد استشهد بعد استهدافه فجرًا بصاروخ استطلاع أمام مسجد سلمان في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إنه بعد مرور 193 يومًا من الحرب، هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات، والشواهد تشير بأنها قابلة للتوقف في أي لحظة، الأمر الذي يؤدي إلى كارثة صحية.

وناشدت الوزارة المؤسسات المعنية كافة بتوفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات.