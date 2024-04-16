عاهل الأردن: لن نكون ساحة معركة لأى جهة

عمان (أ ش أ)

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن أمن الأردن وسيادته فوق أى اعتبار، وحماية مواطنينا قبل كل شئ وأى شئ.

وشدد العاهل الأردني في معرض حديثه عن التطورات الإقليمية خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق اليوم الثلاثاء، فى لقاء عقد في موقع محطة الخط الحديدي الحجازي بالمحافظة بمناسبة اليوبيل الفضي على التأكيد أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأى جهة.

وأعرب الملك عبدالله الثانى، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني عن اعتزازه برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، الذين يشكلون رديفا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية مستقبله.

ولفت إلى الأهمية التاريخية لمدينة المفرق وموقعها الاستراتيجي على الطرق الدولية، معبرا عن سعادته بوجوده بين الأهل في المفرق، الذين جعلوا من الموقع المهم للمدينة نقطة التقاء للجميع.