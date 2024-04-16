اليوم السابع
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طقس مستقر بمعظم أنحاء المنوفية وسيولة مرورية على الطرق الرئيسية.. فيديو

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:14 ص
طقس مستقر بمعظم أنحاء المنوفية وسيولة مرورية على الطرق الرئيسية.. فيديو طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت محافظة المنوفية ، طقسا مستقرا على معظم أنحاء المحافظة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، حيث تشهد شمس ساطعة وسماء صافية، وارتفاع فى درجات الحرارة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية على المحافظة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا  فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم شبورة صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.

 

 

 







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