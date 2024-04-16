ضبط 3 أشخاص تعدوا بالضرب على قريبهم بسبب خلافات عائلية بالمطربة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (عامل) بتضرره من (3 أشخاص "من أقاربه") لتعديهم عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بالتعدى على المبلغ و أحد أقاربه (سائق " القائم على النشر") مما أسفر عن إصابته، إلا أنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.