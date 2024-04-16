اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 03:08 م
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ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:15 م
ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة حملات تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن  ضبط 1000 لتر سولار بمركز الدلنجات قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على  الأسواق ومحطات الوقود  والمصانع الغير مرخصة، وذلك  لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها  للإستهلاك الآدمى.


 







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