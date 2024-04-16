ضبط شاب تعدى على شخص بسلاح أبيض فى بنى عبيد بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية من ضبط طالب بالصف الثاني الثانوي وذلك بعد تعديه على عامل باستخدام سلاح أبيض "سنجة" بحوزته مما تسبب فى إصابته بكسر فى الجمجمة لخلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، من مستشفى بني عبيد العام بوصول "أرف.أ.ا"، 35 عاما، عامل ومقيم بندر بني عبيد مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة "إدعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد، وبالفحص وسؤال والده ،57 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان اتهم "محمد.ح.ح.م"، 16 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومقيم بذات العنوان بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "سنجة" حوزته واحداث اصابته لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وإرشاده، وضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات