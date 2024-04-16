ضبط المتهمين بالسطو على شخص بمحيط ماكينة صراف آلى

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب- مقيم بالقاهرة) أنه حال قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلى بدائرة القسم، فوجئ بقيام (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك" بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح نارى والإستيلاء منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالى.



بإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين ، سائق مركبة "توك توك" "لإثنين منهم معلومات جنائية") وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (الدراجة النارية- الهاتف المحمول- جزء من المبلغ المالى) وكذا (فرد محلى – طلقات - مركبة "توك توك") المستخدمين فـى الواقعة.