صوامع القاهرة تستقبل 21 طن قمح حتى الآن

كتب سيد الخلفاوى

أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه تم توريد 12 طن قمح اليوم، الثلاثاء، لصومعة المطرية، و9 أطنان قمح لصومعة التبين، مشيرا إلى أن التوريدات مستمرة مع بداية موسم التوريد.

وذكر ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم الانتهاء من استعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى بدأت فى استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك.

وأوضح مدير المديرية، أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 2 صومعة و 2 مركز تجميع ، كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة إلى 46 ألف طن لافتًا إلى أن اماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين الأولى فى المطرية وقدرتها الاستيعابية 10 آلاف طن والثانية فى التبين وتسع 4800 طن فضلًا عن وجود بنكرين علي مستوى المحافظة شمال وجنوب هما بنكر السلام وسعته 12 الف طن وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية 7 آلاف طن بالإضافة إلى مركز تجميع التبين ويتبع شركة جنوب وسعته 11 الف طن.