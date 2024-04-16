صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المنسوجات" بنسبة 1.5%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، 1.2%، على التوالي، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، وزاد قطاعا البنوك والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، ونما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، وهبط قطاعا التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالي، وانخفض قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 0.6%، ونزل قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.984 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.4 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.52%، والعرب على 8.11%، واستحوذت المؤسسات على 23.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 245.9 ألف جنيه، 92.9 مليون جنيه، 174 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 271.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 29400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 36095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 12544 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 7777 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1558 نقطة.