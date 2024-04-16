اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة روسية: إسرائيل وإيران ربما تسيران على شفا حرب كبرى

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:00 م
صحيفة روسية: إسرائيل وإيران ربما تسيران على شفا حرب كبرى هجوم إيران على إسرائيل
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت صحيفة نيزافيسيمايا جازيتا الروسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، مقالا تحت عنوان إيران ردت على إسرائيل بشكل مذهل وغير فعال، قائلة إن طهران وتل أبيب ربما تسيران على شفا حرب كبرى، ولكن الجميع بغنى عن مثل هذه الحرب.

وأشارت إلى أن الضربة التي نفذتها إيران على الأراضي الإسرائيلية ليلة 14 أبريل، شكلت تتويجا للمواجهة بالوكالة بين البلدين، والتي بدأت مع أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أن الضربة الإيرانية لإسرائيل تترك شعورًا بأن طهران ليست في حالة تسمح لها بخوض حرب مع تل أبيب تنتهي بانتصارها، موضحة أن السلطات الإيرانية يبدو أنها حذرت قيادات الدول المجاورة من الهجوم على إسرائيل قبل 72 ساعة من تنفيذه بجانب الولايات المتحدة.

وقالت الخبيرة الروسية في الشؤون الدولية إيلينا سوبونينا للصحيفة، الدفاعات الجوية الإسرائيلية قادرة على صد مثل هذه الهجمات، كما أظهرت أحداث ليلة 13 إلى 14 من أبريل الجاري، مشيرة إلى أن إيران لم تحدد لنفسها هدف إلحاق ضرر كبير بالدولة الإسرائيلية.

وأضافت سوبونينا، الإيرانيون قد ردوا على مقتل كبار ضباطهم واستعرضوا قدراتهم، والآن يريدون بكل قوتهم البقاء على شفا حرب طويلة وكبيرة، وتتابع طهران تتوقع أن يرد الإسرائيليون بالطريقة الرمزية نفسها أو لن يردوا، ولكن توقع إنهاء الحادث بعد تبادل الضربات قد لا يكون له ما يبرره.







روسيا

حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة