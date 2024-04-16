صحيفة روسية: إسرائيل وإيران ربما تسيران على شفا حرب كبرى

موسكو (أ ش أ)

نشرت صحيفة نيزافيسيمايا جازيتا الروسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، مقالا تحت عنوان إيران ردت على إسرائيل بشكل مذهل وغير فعال، قائلة إن طهران وتل أبيب ربما تسيران على شفا حرب كبرى، ولكن الجميع بغنى عن مثل هذه الحرب.

وأشارت إلى أن الضربة التي نفذتها إيران على الأراضي الإسرائيلية ليلة 14 أبريل، شكلت تتويجا للمواجهة بالوكالة بين البلدين، والتي بدأت مع أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أن الضربة الإيرانية لإسرائيل تترك شعورًا بأن طهران ليست في حالة تسمح لها بخوض حرب مع تل أبيب تنتهي بانتصارها، موضحة أن السلطات الإيرانية يبدو أنها حذرت قيادات الدول المجاورة من الهجوم على إسرائيل قبل 72 ساعة من تنفيذه بجانب الولايات المتحدة.

وقالت الخبيرة الروسية في الشؤون الدولية إيلينا سوبونينا للصحيفة، الدفاعات الجوية الإسرائيلية قادرة على صد مثل هذه الهجمات، كما أظهرت أحداث ليلة 13 إلى 14 من أبريل الجاري، مشيرة إلى أن إيران لم تحدد لنفسها هدف إلحاق ضرر كبير بالدولة الإسرائيلية.

وأضافت سوبونينا، الإيرانيون قد ردوا على مقتل كبار ضباطهم واستعرضوا قدراتهم، والآن يريدون بكل قوتهم البقاء على شفا حرب طويلة وكبيرة، وتتابع طهران تتوقع أن يرد الإسرائيليون بالطريقة الرمزية نفسها أو لن يردوا، ولكن توقع إنهاء الحادث بعد تبادل الضربات قد لا يكون له ما يبرره.