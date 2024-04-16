صحة الشرقية تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 70 ألف مواطن خلال عطلة العيد

الشرقية - إيمان مهنى

قدمت الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية، والبالغ عددهم 25 مستشفي، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية البالغ عددها 490 منفذا، الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من 70 ألف مواطن، تردد عليها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك بالأقسام الطبية المختلفة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية لعدد 9717 مريضا بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية، وتوقيع الكشف الطبي للحالات الطارئة لعدد 35048 مواطن بأقسام الاستقبال والطوارئ، وإجراء 205 عمليات جراحية ما بين صغرى وكبرى وذات مهارة، كما بلغ نسب إشغال أسرة العنايات المركزة بالمحافظة 72% وذلك بإجمالي 1768مريض، وإشغال أقسام الحضانات بنسبة 51% بإجمالي 1371 طفل.

وصرح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، بأنه تم إجراء 7500 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 3 آلاف مريض كلى خلال تلك الفترة، وإجراء 11083 فحصا معمليا للمرضى، والأشعات لـ 6769 مريضا منهم 1251 أشعة مقطعية، وتقديم الخدمات الطبية لـ1831 مريضا بالأقسام الداخلية، و615 حالة بأقسام الأطفال بالمستشفيات، هذا بالإضافة إلى تقديم المصل واللقاح الخاص بعقر الحيوان لـ 1685 مواطنا بالمحافظة ، كما تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 7239 مواطنا تردد على الوحدات الصحية بالمحافظة، هذا بجانب تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة خلال تلك الفترة.

