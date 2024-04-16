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شعبة المخابز تناقش تكلفة إنتاج الخبز السياحى بعد انخفاض سعر الدقيق

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:01 م
شعبة المخابز تناقش تكلفة إنتاج الخبز السياحى بعد انخفاض سعر الدقيق خبز سياحى
كتب مدحت وهبة

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أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، باتحاد الغرف التجارية، أنه جارى الاتفاق مع أصحاب المخابز السياحية بشأن إعداد تكلفة إنتاج الخبز السياحى "الحر" بعد تراجع أسعار الدقيق استخراج 72% على أن يتم تقديم مذكرة للدكتور على المصيلحى وزير التموين تتضمن كل مستلزمات عناصر إنتاج الخبز الحر، وأنه حتى الآن لم يتم تحديد أى تكلفة لسعر رغيف الخبز الحر. 

وكان عبد الله غراب قد أكد فى تصريحات لـ اليوم السابع أن أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% تراجعت فى الأسواق من 20 ألفا و21 ألف جنيه للطن إلى حوالى 16 ألف جنيها، الأمر الذي يشير إلى توقعات ايجابية بانخفاض أسعار المخبوزات والسلع المنتجة من الدقيق الفاخر، خلال الأيام المقبلة، لاسيما الخبز السياحى "الحر"، ولذلك تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن إعداد مذكرة بتكلفة إنتاج الخبز السياحى فى ظل حرص الوزير على توفير أوجه الدعم وتذليل أى عقبات من أجل توفير خبز جيد للمواطنين ومطابق للمواصفات القياسية سواء الخبز المدعم الذى يتم صرفه لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية، بسعر 5 قروش للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف حوالى 1 جنيه، حيث تتحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج حرصا على استمرار دعم المواطن، خاصة الأسر من محدودى الدخل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 







وزارة التموين

شعبة المخابز

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

سعر الخبز السياحى

الخبز السياحى

انخفاض سعر الخبز السياحى

سعر الخبز فى الأسواق



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