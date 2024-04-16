اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سول تؤكد قدرتها على الرد على التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:05 م
سول تؤكد قدرتها على الرد على التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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أكدت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، قدرتها على الرد على التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية، وسط الاهتمام بنظام الدفاع الجوى فى البلاد، وذلك بعد الهجوم الصاروخى الإيرانى على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جيون ها غيو،  وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب،  تمتلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القدرات اللازمة لكشف واعتراض مختلف الهجمات المختلطة التي تشنها كوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، فضلا عن قدرات الضرب الساحقة في حالات الطوارئ.

وأوضح جيون أن بلاده تبذل جهودا لتعزيز نظامها الدفاعي، مشيرا إلى تطوير نظام اعتراضي ضد المدفعية بعيدة المدى الكورية الشمالية.

وأثار الهجوم الإيراني على إسرائيل المخاوف في كوريا الجنوبية بشأن قدرات سول على مواجهة أي هجوم محتمل من الصواريخ والمدفعية الكورية الشمالية، حيث طورت كوريا الشمالية أسلحة يمكن أن تضع كامل أراضي الجنوب في نطاق ضرباتها.

وتشغل كوريا الجنوبية نظام تشيونغونغ-II المحلي وأنظمة باتريوت الأمريكية الصنع لإسقاط الصواريخ ذات المستوى المنخفض، في حين تقوم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بتشغيل نظام الدفاع عن منطقة الارتفاعات العالية الذي يعترض الضربات الصاروخية ذات المستوى الأعلى.







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