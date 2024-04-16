سفير اليونان بالقاهرة: العلاقات مع مصر مثال ونموذج يحتذى به بين الدول

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أكد سفير اليونان بالقاهرة نيكولاوس باباجيورجيو، أن العلاقات بين بلاده ومصر تعد مثالا ونموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، فقد تفاعل المصريون واليونانيون مع بعضهم البعض منذ آلاف السنين، مما وفر خلفية لتعزيز التقارب العميق بين البلدين، مشيرا إلى أن اليونان ومصر قامتا ببناء علاقة استراتيجية.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في حفل نظمته السفارة بمناسبة العيد الوطني لليونان، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.



وأضاف أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعد نتاجا لقراءة مشتركة للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، فضلا عن الأولوية التي توليها مصر واليونان لاحترام القانون الدولي في العلاقات بين الدول، ولا سيما في جوارنا الذي مزقته الحروب والتحديات الكبرى.



وأوضح أن الأشهر الستة الماضية شهدت حرباً مشتعلة في غزة، حربا تتسبب في ألم ومعاناة لا توصف، بل إنها تهدد بالخروج عن السيطرة وجر المنطقة إلى الهاوية.. مشيدا بدور وزيرة الهجرة والوزارة من خلال مبادرات استثنائية، مثل مبادرة "إحياء الجذور"، والتي تجمع بين مصر واليونان وقبرص، لترسيخ استراتيجية مشتركة وفعاليات مشتركة تتعلق بالمغتربين من الدول الثلاث.