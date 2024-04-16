سفير إيران لدى إسبانيا محذرا إسرائيل: الهجوم الثانى أشد قسوة

فاطمة شوقى

يبقى الهجوم الإيرانى ضد إسرائيل العالم في حالة من الترقب وردود الفعل الدولية بعد أن اطلقت طهران الصواريخ والطائرات بدون طيار على أراضي أكبر عدو لها، إسرائيل، والسؤال الآن هو كيف سترد حكومة بنيامين نتنياهو.

سفير إيران لدى إسبانيا رضا زبيب، في لقاء مع الصحفيين، وجه تحذيرا شديد اللهجة، في حال قررت تل أبيب الرد، وحذر قائلا: هجومنا الثاني سيكون أشد قسوة.

ونقلت صحيفة ديباتى الإسبانية قول السفير الإيرانى لدى إسبانيا إن: إيران كسرت الخط الأحمر من خلال مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر ، ولعقود من الزمن ، يخوض البلدان حربا خفية على كافة المستويات.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تركز على الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى محاولة إضعاف البرنامج النووي الإيراني قدر الإمكان من خلال اغتيال العلماء أو تخريب المنشآت النووية، وعادة ما ترد إيران من خلال وكلائها.

وقال رضا زبيب: سيكون هذا هو النموذج الجديد الآن، وأضاف: بهذا الرد حاولنا إعادة توازن القوى في المنطقة، لكن السفير الإيراني أكد أن بلاده لن تتجاهل الهجمات ضد مصالحها الوطنية.

وكان ملك إسبانيا فيليبى السادس أدان أمس الاثنين ، الهجوم الإيرانى على إسرائيل بشكل مباشر للمرة الأولى بمائة طائرة بدون طيار وصورايخ كروز، كما كانت تحذر منذ بضعة أيام ردا على القصف الإسرائيلى للقنصلية الإيرانية فى دمشق، فى الأول من أبريل، وقال إنه يعكس ، القلق وحالة عدم اليقين ، التي تميز السياق الدولي الحالي، حسبما نقلت صحيفة إيه بى سى الإسبانية.

ورفض ملك إسبانيا رد فعل طهران خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي ، استيقظ يا إسبانيا، الذي نظمته صحيفة ، الإسبانيول الرقمية في مدريد.

وقال بعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة يوم السبت ردا على الهجوم الأخير: الهجوم الذي نفذته إيران نهاية الأسبوع على إسرائيل، وما نتج عنه من قلق وإدانة،وهو يعكس جيدا حالة عدم اليقين التي تهاجمنا كل يوم.

وكان رئيس حكومة إسبانيا ، بيدرو سانشيز، قد أعرب عن قلقه البالغ بشأن الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، وقال شانشيز على شبكات التواصل الإجتماعى: يجب تجنب التصعيد الإقليمى بأى ثمن، كما أكد أن الحكومة على اتصال دائم مع سفارات المنطقة، التى لا تزال نشطة لخدمة الإسبان، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.



