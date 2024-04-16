زراعة سوهاج: توريد 60 طنا من القمح إلى الشون والصوامع بالمحافظة

سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تم توريد 60 طنا و440 كيلو من محصول القمح حتى الآن إلى الصوامع والشون بالمحافظة والتي يبلغ عددها 17 موقعاً بمختلف مراكز المحافظة والتى تسع أكثر من 169 ألف طن من الأقماح، مشيراً إلى أنه يبلغ ثمن أردب القمح 150 كجم 2000 جنيه.

كان وكيل وزارة الزراعة قدد شدد فى بيان له، علي ضرورة وأهمية التوريد للحصول على أكبر كمية من التوريدات، مؤكداً علي ضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح والذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار.

وأوصى وكيل وزارة الزراعة باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة في الحصاد لما لها من مميزات كثيرة وتوفير في الجهد والوقت خلال العمليات الزراعية، مضيفاً أن وزارة الزراعة تتيح للمزارعين الآلات الزراعية الحديثة والمعدات الزراعية بأسعار مخفضة.