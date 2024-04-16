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روسيا: سفارتنا فى طهران تأخذ فى الاعتبار خطر ضربة إسرائيلية انتقامية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:36 م
روسيا: سفارتنا فى طهران تأخذ فى الاعتبار خطر ضربة إسرائيلية انتقامية أندريه رودينكو
موسكو (أ ش أ)

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودينكو، أن السفارة الروسية فى طهران تأخذ فى الاعتبار مخاطر توجيه إسرائيل ضربة انتقامية لإيران بعد الهجوم الإيرانى على إسرائيل مؤخرا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن سفارتنا في طهران تتخذ دائما جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها، مؤكدا أن المخاطر الحالية بشأن توجيه إسرائيل ضربة لإيران بعد الهجوم الإيرانى على إسرائيل مؤخرا تؤخذ الآن في الاعتبار.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسى هاليفى، أعلن أمس الاثنين، أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل يتطلب الرد، مضيفا أن إسرائيل مستعدة للرد على الهجوم الإيرانى الذى وقع السبت الماضي.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مساء السبت الماضى، أنه نفذ عملية بالمسيرات والصواريخ، ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.







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