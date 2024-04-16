اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود المجاورة لأوكرانيا

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:04 م
روسيا إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود المجاورة لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوى تمكنت من إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود المجاورة للحدود الأوكرانية.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى صباح اليوم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابى باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضى الاتحاد الروسى.

وأضاف البيان دمرت أنظمة الدفاع الجوى الروسية 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي تقريبا المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات "بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف" وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.







الدفاع الروسية

مقاطعة بيلجورود

اوكرانيا

أراضى الاتحاد الروسى

روسيا




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