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رئيس وزراء ماليزيا: هجوم إيران على إسرائيل رد فعل مشروع

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:42 م
رئيس وزراء ماليزيا: هجوم إيران على إسرائيل رد فعل مشروع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم
كوالالمبور (أ ش أ)

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وصف رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، هجوم إيران الأخير على إسرائيل بأنه "فعل مشروع"؛ جاء ردا على استهداف حكومة إسرائيل الوحشى للقنصلية الإيرانية فى سوريا.

وقال إبراهيم  حسبما نقلت شبكة تشانيل نيوز آشيا اليوم الثلاثاء، إن الحرب بين إيران وإسرائيل والتي بدأت بعدما هاجمت حكومة إسرائيل، السفارة الإيرانية بالمخالفة للقانون الدولى هي عاقبة لأفعال إسرائيل، وعندما تخرق القانون فإنك تستجلب رد الفعل.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحرب بين خصمين إقليميين ليست في صالح الاقتصاد والسلم العالميين، مضيفا أنه سيجتمع مع الحكومة لتحديد الخطوات المقبلة.

يشار إلى أن إيران أطلقت قرابة 300 مسيرة وصاروخ باتجاه إسرائيل ردا على ما قالت إنه استهداف قنصليتها في دمشق في أول أبريل الجاري.







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