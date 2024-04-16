رئيس هيئة الأركان الأمريكية: نرغب فى العمل مع الحلفاء لتهدئة التوترات الإقليمية

واشنطن (أ ش أ)

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، اليوم الثلاثاء، رغبة الولايات المتحدة فى العمل مع الحلفاء والشركاء الدوليين لتهدئة التوترات الإقليمية الحالية.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع كل من رئيس الأركان السعودى فياض الرويلي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف الحنيطى، تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قد أكد فى وقت سابق، أن الجيش الأمريكى يبذل أقصى جهد لتجنب الحرب بين إيران وإسرائيل.