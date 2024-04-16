رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد اختبارات المهام للمرحلة الابتدائية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء معهد سموحة الابتدائي النموذجي، التابع لإدارة وسط، يرافقه مصطفى بهي مدير التعليم الابتدائي، لمتابعة اختبارات المهام الادائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.



فيما تفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ترافقه ابتسام درويش، مدير إدارة الجودة معهد ملحقة عبد الحليم محمود الابتدائي، التابع لإدارة المنتزه.

ويؤدى التلاميذ اليوم المهام الأدائية في مواد: (المهارات المهنية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم) تأتي هذه الأنشطة ضمن التقويم الفعلي البديل للتأكد من اكتساب التلاميذ للمهارات التي تم التدريب عليها في المواد الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث تحتسب المهام الأدائية في الصفين الرابع والخامس الابتدائيين من 35 درجة، 30 درجة عن شهري فبراير ومارس وخمس درجات مواظبة 30 درجة فصل دراسي ثاني، وعليه يكون إجمالي الدرجات 100 درجة، فيما تحتسب المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي من 15 درجة 20 درجة عن شهري فبراير ومارس وخمس درجات مواظبة 60 درجة امتحانات فصل دراسي ثاني وعليه يكون إجمالي الدرجات 100 درجة.



