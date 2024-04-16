خادم الحرمين وولى العهد يعزيان سلطان عمان فى ضحايا السيول والأمطار

الرياض (أ ش أ)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسلطان عُمان هيثم بن طارق، فى ضحايا السيول والأمطار التى اجتاحت مناطق من بلاده.

وتقدم الملك سلمان وفقا لقناة العربية الفضائية، بأحر التعازى وأصدق المواساة للسلطان هيثم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق، في أعقاب السيول والأمطار الغزيرة التي أسفرت عن سقوط وفيات ومفقودين، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظ شعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه.

من جهته، بعث ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية مماثلة للسلطان هيثم بن طارق، معربًا عن بالغ التعازي وصادق المواساة في ضحايا السيول والأمطار، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين.