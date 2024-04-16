حملة على المنشآت السياحية بطريق المنصورية فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

شن حي الهرم بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة حملة على عدد من المنشآت السياحية التي تدار دون ترخيص بطريق المنصورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت الحملة تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وعزة وهدان مدير عام إدارة السياحة بمحافظة الجيزة، المرور على الأماكن التي تقوم بأعمال تشطيبات للتحويل إلى أماكن فندقية دون ترخيص، وعليه تم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يُذكر أن جهود حملات محافظة الجيزة لرفع إشغالات وتعديات المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم على الطريق العام وأرصفة المشاة عقب إجازة عيد الفطر، أسفرت عن رفع 1600 حالة إشغال وتعدٍ بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومنشأة القناطر.

وشملت حالات الإشغال رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات اشغال وسيارات متهالكة من شوارع البراجيل والأقصر وبشتيل والمطار ونزلة كوبري عرابي نطاق حي المنيرة الغربية وربيع الجيزي والبحر الأعظم ونفق عباس ومطلع الطريق الدائري والمنيب بحي جنوب الجيزة وشوارع الغاز وكورنيش النيل ومحمد سالم بالوراق وقرية وردان بمنشأة القناطر.