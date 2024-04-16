حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط تسجل 40 ألفا و607 أطنان

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة منها السفينة "NC CAPTAIN"، والتى ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 113 م وعرضها 18 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6598 طنا من القمح والسفينة "MAHA ROOS"، والتى ترفع علم الهند ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 65200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتى ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32037 طنا تشمل: 5271 طن رمل و4144 طن علف بنجر و5482 طن كلينكر صب و17140 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40607 أطنان تشمل: 18567 طن قمح و1673 طن مولاس و253 طن جرارات و7200 طن خردة و9898 طن حديد و3016 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 574 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 461 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3199 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 44104 أطنان، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 180654 طنًا.



كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4699 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة وكوم ابو راضى والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4963 شاحنة.