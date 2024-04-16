حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزته 50 كيلو حشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قررت النيابة العامة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزته 50 كيلو حشيش فى القنطرة غرب.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نجحوا في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالإسماعيلية وبحوزته 50 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.



ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى شديد الخطورة) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرامًا) بقيمة مالية بلغت (3٫5 مليون جنيه تقريبًا).



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبعرضه على النيابة العامة اصدرت قرارها المتقدم.

