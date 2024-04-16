حبس عاطل بتهمة سرقة أدوات بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة كابل كهرباء وادوات بناء من عقار تحت الإنشاء وبيعه لتاجر خردة على علم أنها من متحصلات سرقة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزته (6 قطع كابل كهرباء - لفافة نحاس- 2 لفافة شريط ألومنيوم- لفافة عازل كاوتش- منشار معدنى) وأقر بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة بإستخدام المنشار المعدنى المضبوط بحوزته من موقع تحت الإنشاء وأنه فى سبيله للتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" مالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وتم ضبطه.

