اليوم السابع
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جيش الاحتلال يعلن القضاء على قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله بلبنان

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:29 م
جيش الاحتلال يعلن القضاء على قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله بلبنان غارة على لبنان
أحمد علوى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القضاء على القيادى فى حزب الله محمد حسين شحوري قائد الوحدة الصاروخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان.

وجاء ذلك وسط شن سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي العديد من الغارات الجوية على أهداف تابعة لحرب الله في لبنان اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تصفية قائد القطاع الساحلي في حزب الله ومسؤول كبير في عدة مواقع في الجناح العسكري لحزب الله، إسماعيل يوسف باز.

ونعى حزب الله اللبناني  ثلاثة من عناصره إثر غارات جوية إسرائيلية اليوم على عدد من البلدات جنوبي لبنان، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

 
 

 

 

 







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قيادات حزب الله




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