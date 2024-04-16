ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة بين الالتزام والحقوق والعمل المجتمعي الخدمى

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "المرأة بين الإلتزام والحقوق" ألقاها سيد حسين مسئول بالقصر، متحدثاً عن المرأة قبل الإسلام كان مهدور حقها ولاتورث، أما بعد الإسلام امتلكت حقوقها كاملة وتوليها عدة مناصب، والمساواة بين الرجل والمرأة، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "أثر الأفلام الروائية على المجتمع" ألقاها سيد صدقي مسئول القصر، متحدثاً عن الأفلام الروائية وتطورها في مصر، وأهمية الفنون وخاصة فن السينما في تشكيل الفرد وغرس القيم الأخلاقية والآثار السلبية للأفلام السينمائية.

وعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "العمل المجتمعي الخدمي ودوره في المجتمع" ألقاها حماده فؤاد مسئول بالقصر، متحدثاً عن دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في دعم المجتمع والأسر الفقيرة والمتوسطة وتنمية المجتمع، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها جيهان محمد بمشاركة رواد القصر، وكذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم فانوس رمضان نفذتها مني عبد الرحمن، وذلك بمشاركة أطفال رواد القصر، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.