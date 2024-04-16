تونس والنمسا تبحثان تبادل الخبرات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

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بحث وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، مع نظيره النمساوي، جيرهارد كارنار، تعزيز قدرات وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون الأمني المشترك، معربين عن ارتياحهما لمستوى التعاون المُشترك بين مختلف مصالح وزارتي داخلية البلدين.



وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان أن ذلك في إطار زيارة عمل يؤديها الفقي إلى النمسا تمتد من 14 إلى 16 أبريل الجاري بدعوة من نظيره النمساوي، برفقة وفد رفيع المستوى من الوزارة.



وأوضحت الوزارة أن تم خلال اللقاء الذي عقد يمقر وزارة الداخلية النمساوية التأكيد على متانة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وما تشهده من تطور وإرادة من أجل مزيد تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك خاصة بعد الزيارة التي قام بها وزير الداخلية النمساوي، يومي 17 و18 نوفمبر 2023 إلى تونس والتي أمضى خلالها الوزيران اتفاق تعاون ثنائي في مجال الحماية المدنية، وتدشين مركز نفطة توزر للتدريب المُندمج حول أمن الحدُود بمُساهمة نمساوية.